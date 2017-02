Kloge elektroner

Elnettet er den største menneskeskabte maskine og er livsnerve for hele vores samfund. Den måde vi bruger elnettet på, ændrer sig radikalt, og der er brug for nye løsninger, hvis vi skal bevæge os mod et mere klimavenligt elsystem og samtidig forhindre hyppige udfald. I foredraget beskriver jeg, hvordan vi kan opnå dette ved at bygge mere intelligens ind i elnettet.

I foredraget starter jeg med en kort beskrivelse af elnettets historie med udgangspunkt i "Strømkrigen" mellem Edison og Tesla. Jeg giver en kort gennemgang af de elektromagnetiske principper, der gør vekselstrøm egnet som energibærer over lange afstande samt lidt om strukturen af det danske elnet. Derefter fortæller jeg om nogle af de udfordringer, der optræder i forbindelse med overgang til vedvarende energi, særligt knyttet til varierende elproduktion for elgenerering baseret på sol og vind. Endelig fortæller jeg om mulige løsninger på udfordringerne, særligt ved den såkaldte "smart grid"-teknologi.