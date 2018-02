Konflikter og kontrakter imellem investorer

Virksomheder træffer ofte større valg: hvilke produkter og markeder skal der for eksempel satses på? Banker, ejere og andre investorer kan have forskellige interesser i disse valg, specielt når virksomhedens risikoprofil ændres. Det er vigtigt for investorerne at indgå aftaler, der sætter dem i stand til at træffe disse valg på økonomisk effektiv vis. Med udgangspunkt i Nobelprisen 2016, forklares økonomers indsigter i disse kontrakter imellem investorer.