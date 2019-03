Konkurrencen mellem elbiler og benzinbiler: en gammel historie

Et studie i perioden 1895-1907. Elbilen havde oprindeligt en større markedsandel i perioden 1900-1902 på det amerikanske marked. Hvorfor var det så ikke den som vandt? Der findes flere skoler indenfor forskningen som præsenterer forskellige forklaringer, men her anvendes en netværksteori som ligestiller teknologi og samfund og forstår markeder som konstitueret af netværk. Vi analyserer netværkene for de konkurrende designs i kampen om at blive dominerende og viser hvordan de udvikler sig helt forskelligt og ikke alene på grund af forklaringer fra de forskellige skoler, men som en kompleks udvikling af bl.a. gearskifter, fabriksbrand, mudder, men også eksempelvis identitet hvor elbilen blev associeret med kvinder og senere kvindefrigørelsen. Forbavsende nok var kampen overstået inden Ford kom til.

Elbilen havde oprindeligt en større markedsandel i perioden 1900-1902 på det amerikanske marked. Hvorfor var det så ikke den som vandt? Der findes flere skoler indenfor forskningen som præsenterer forskellige forklaringer, herunder økonomi, anknytninger til institutioner mv. Flere peger dog på nødvendigheden af en anden type analyse som viser kompleksisten i hvordan det dominerende design udvikler sig. Til det formål tager vi et teoretisk valg om aktør netværks teori som ligestiller teknologi med samfund. Interessen for hvilket design som vinder har tiltrukket sig opmærksomhed allerede med flytyper (fx DC10), vidiobånd og også tastaturer. F.eks. er denne tekst skrevet på et QWERTY-tastatur selvom et bedre findes- nemlig Dvorak. Så hvorfor vinder det bedste ikke? Det kan forklares med denne netværksteori som siger, at det bedste bliver det som bestemmes af netværket. Netværkerne analyseres og vises for de to konkurrende teknologier. Vi diskuterer afslutningevis hvad ledelse udgøres af hvis denne ide om netværk er rigtig: ledelse handler måske mere om hvilke netærk man skal indskrive sig og hvilke man skal forlade. Og dem man er skal stabilieres. Derfor er ledelsesopgaven i dette perspektiv anderledes end at analysere f.eks. udbuds- og efterspørgsselskurver. At tænke på netværk som konstant kan stabiliseres men også holdes sammen passer måske bedre med tanken om disruption?