KOL og forhøjet blodtryk: Er der en sammenhæng?

Mit foredrag vil handle om forskning inden for den meget udbredte lungesygdom Kronisk Obstuktiv Lungelidelse (KOL). Den største risikofaktor for udvikling af sygdommen er rygning; alligevel har 22 procent af danskere med KOL aldrig røget. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem brugen af beta-blokkere mod forhøjet blodtryk og udvikling af KOL.

Gennem de sidste 2 år har jeg blandt andet arbejdet med dyreforsøg. Jeg vil i mit foredrag komme ind på dette, fortælle om processen fra den første til den sidste mus og nødvendigheden af at bruge mus som forsøgsdyr til netop mit projekt. Cirka 400.000 danskere lider af sygdommen (KOL), der er en tilstand karakteriseret ved forsnævring af luftvejene, som giver patienterne en følelse af ikke at kunne få luft. Tilstanden kan lindres med medicin, der stimulerer den beta 2 -adrenerge receptor, som overvejende findes i lungevævet og har afgørende betydning for afslapning af de små luftveje. Hos patienter med KOL er funktionen af denne receptor nedsat, og de små luftveje afslappes og udvides ikke automatisk. Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorvidt genetisk eller medicinsk nedsat funktion af den beta 2 -adrenerge receptor spiller en rolle for udvikling og sværhedsgrad af KOL. Medicinsk nedsat funktion af receptoren kan blandt andet ses hos patienter med forhøjet blodtryk, som behandles med beta 2 -hæmmende medicin (beta-blokkere). Mus med manglende beta 2 -adrenerg receptor vil blive udsat for tobaksrøg i op til seks måneder. Herefter vil deres lunger blive undersøgt og sammenlignet med lunger fra mus med normale receptorer. Vores hypotese er, at mus med manglende receptor vil have forsnævrede luftveje samt flere og tydeligere tegn på KOL end normale mus. Vores hypotese er, at patienter i behandling med beta-blokkere vil udvikle KOL hyppigere og opleve flere episoder med forværring i KOL end patienter i anden blodtrykssænkende medicin. Dette vil vi undersøge ved hjælp af data fra Danmarks Statistik.