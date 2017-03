Kroppens mindste bestanddele bestemmer hvor længe du lever

For at skubbe til grænsen for denne maksimale alder er det derfor ikke nok at forhindre eller behandle forskellige sygdomme, som vi ellers er gode til i dag. Vi bliver nødt til at forstå, hvad det er, der tvinger kroppen til at ældes og til sidst dø.

I dette foredrag vil jeg gennemgå, hvordan vi forstår kroppens aldring igennem kroppens mindste bestanddele, vores celler og deres organeller. Hvilke muligheder der er nu og i fremtiden for at forlænge vores liv – og vigtigst: hvordan vi forhindrer aldersrelaterede sygdomme.