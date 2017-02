Kunstig intelligens er i rivende udvikling og på vej til at indtage alle elektroniske apparater omkring os samt danne grundlag for fremtidens førerløse biler, hospitalsrobotter osv. Der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens kommer til at påvirke vores hverdag og måde at leve på - givetvis i endnu højere grad, end computeren og internettet har gjort.

Men hvad er kunstig intelligens overhovedet, og hvordan adskiller det sig fra traditionel programmering af computere? Er kunstig intelligens på vej til at nå op på menneskeligt niveau? Skal vi frygte, at kunstig intelligens og robotter overtager vores job – eller måske endda hele verdensherredømmet?

Foredraget vil belyse den kunstige intelligens' historie, dens største successer og fiaskoer, dykke ned i selve begrebet og forklare de afgørende forskelle mellem menneskelig og kunstig intelligens.