Kunstig Intelligens - fra Teori til Praksis

Erik David Johnson har i årevis beskæftiget sig med grænserne for hvad vi kan gøre med kunstig intelligens og arbejdet med de praktiske aspekter af denne disciplin. Hans prisvindende kunstig intelligens løsninger viser vejen for hvordan vi i Danmark skal arbejde med kunstig intelligens. Se også www.erk.dk

I dag er Erik leder af Netcompanys Cognitive Computing videnscenter med ca. 200 konsulenter tilknyttet. Her arbejdes der med helt konkrete, praktiske forretningsapplikationer af kunstig intelligens i danske virksomheder.

I hans foredrag vil han først gennemgå forskellige aspekter af hans egen forskning, som besøger emner som analytisk sprogfilosofi, kognitiv semantik og Ontology Engineering og Kunstig Intelligens. Herefter præsenteres en række praktiske eksempler på hvordan han i Netcompany har benyttet kunstig intelligens for at opnå konkrete forretningsfordele for sine klienter.

Kom med på en rejse fra Filosofi til Forretningsapplikation - fra teori til praksis, når Erik fortæller om sin forskning og praktiske erfaringer med kunstig intelligens.