Kvantebiologi - er vand og magnetisme nøglen til en ny biologi?

Livet er opstået i vand, og det består for de fleste livsformer af op mod 99% H2O-molekyler. I godt 100 år har fysikken vidst, at det stof, som alting består af, både har en bølge og en partikelnatur. På det område halter biologien bagefter, idet man primært har studeret livet og cellerne ud fra en partikelforståelse. Nyere forskning viser, at påvirkning af vand med elektromagnetiske felter kan være nøglen til en ny biologi - af nogle kaldet kvantebiologi.

Måske kan en dybere forståelse af kvantebiologien lede til helt nye behandlingsformer til gavn for os alle.

Der vil blive vist forsøg der demonstrerer usædvanlige egenskaber i vand.