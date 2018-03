Ledelse af relationel robusthed – Hvordan og hvorfor?

Med udgangspunkt i teorien om relationel koordinering stiller oplægsholder, Erik Vestergård, skarpt på ledelses betydning i forhold til at styrke samarbejdet mellem forskellige professioner og organisationer samt borgere, frivillige, pårørende m.fl. Oplægget lægger således op til en diskussion af hvordan ledelse kan styrke den organisatoriske sammenhængskraft og bidrage til bedre velfærd for borgerne. Derudover diskuteres det, hvordan man særligt i offentlige organisationer og via relationel koordinering kan bidrage til at øge organisationens kapacitet og de ansattes robusthed.

Oplægget holdes af Erik Vestergård som har samarbejdet omkring relationel koordinering med teoriens ophavsmand Jody Gittell og hendes forskningscenter på Brandeis University. Erik er uddannelsesleder og mange årig underviser og forsker løbende inden for ledelsesområdet.

Oplægget er af ca. 45 minutters varighed med mulighed for efterfølgende 45 minutters dialog, spørgsmål m.m.