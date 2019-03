Ledelse - Gør din ledelsesudvikling endnu mere praksisrettet!

I foredraget giver jeg en kort introduktion til udviklingen af ledelsesforskning og ledelsesteori henover de seneste tre årtier. Denne viden bruger vi til at stille skarpt på den måde vi udvikler ledere på i dag. I løbet af foredraget trækker jeg på eksempler og historier fra min erhvervs Ph.d. i en dansk entreprenørvirksomhed. Og stiller spørgsmålstegn ved hvor praksisrettede vi egentlig er når det kommer til ledelsesudvikling. Kunne vi komme tættere på praksis i den måde vi udvikler ledere på i dag? Jeg tror det.

I løbet af foredraget vil jeg stille spørgsmål til publikum, som de kan reflektere over. Og vi vil løbende tjekke op på de "ledelsesfælder", som er lette at falde i, og som bunder i forskelle mellem idealer og praksis for ledelse.