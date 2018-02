Ledelse i den skarpe ende – når læring gør ondt

Lektor Mikkel Bøhm fra Metropols Katastrofe og Risikomanageruddannelse forsker i, hvordan faggrupper som eksempelvis politifolk og brandmænd bruger hjelm- og kropskameraer til at kvalificere deres egen evaluering af, hvordan de håndterer tilspidsede situationer.

Det lyder ligetil, at en videooptagelse af en kritisk situation må være et godt grundlag for organisationen at lære ud fra. Det giver de enkelte brand- og politimænd mulighed for at forstå, hvad der egentlig blev sagt og gjort. Men videooptagelser ses og forstås meget forskelligt – også blandt dem, der har deltaget – og en videooptagelse er ikke nogen entydig form for dokumentation.

Så hvordan kan videooptagelser bruges på en måde, så optagelsen giver mening for alle i organisationen, også selv om de fortolker optagelserne meget forskelligt? Hvordan kan vi aktivt anvende opmærksomhedsunderstøttende teknologier, som eksempelvis hjelmkamera, i uddannelse og træning af politi- og brandfolk, så vi håndterer fremtidens kritiske hændelser så optimalt som muligt?