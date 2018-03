Ledelse på læringsudbytte – et anderledes blik

Med afsæt i aktuel forskning, præsenteres og diskuteres betingelser og muligheder for ledelse af læringsudbytte i dagens folkeskole. Med begreber fra bl.a. musikkens verden som ’stakato-ledelse’ og ’rytme’ forsøger oplægsholderne, at give et anderledes bud på hvordan vi kan forstå det levede liv i en skolekontekst og de vilkår det sætter for at lede på læringsudbytte. Med baggrund heri perspektiveres begreberne til velfærdsledelse generelt – og det diskuteres hvad en større opmærksomhed på det levede livs rytme kan tilføje til den dominerende tænkning om styring og ledelse i den offentlige sektor.

Oplægget bygger på Lonni Halls Ph.d.-afhandling om ledelse på læringsudbytte fra Århus Universitet/DPU og Eva Pallesens P.hd.-afhandling fra CBS om ledelse af velfærd.



Lonni Hall er lektor, Ph.d. på Absalon, cand mag. i filosofi og mangeårig underviser på diplom i ledelse. Hun er bl.a. forfatter til bogen Ledelse og Læringsudbytte (2016), Samfundslitteratur.



Eva Pallesen er adjunkt, Ph.d. på Absalon, har tidligere arbejdet som evalueringskonsulent på skole- og dagtilbudsområdet og har bl.a. publiceret forskning om rytme og offentlig ledelse i fagtidsskriftet Organization Studies.