Mad til milliarder

Men hvordan skal det lykkes at brødføde 9,5 milliarder mennesker i en verden, hvor næsten 900 millioner allerede sulter, og 3 milliarder lider af fejlernæring, fordi den føde, de indtager, indeholder for få næringsstoffer? Hvordan overkommer vi den overvældende udfordring at skulle producere mindst lige så meget mad i de kommende 40 år, som vi har gjort de foregående 12.000 år? Hvordan sikrer vi, at der ikke opstår en omfattende mangel på fødevarer, når klodens befolkning stiger så voldsomt?

Én ting er sikker. Det er helt nødvendigt at øge planteproduktionen nu og i fremtiden. Men er der landbrugsjord nok, når tørke og ørkendannelse er omfattende i store dele af verden? Kan klimaet og miljøet mon holde til den ekstra belastning, en øget produktion fører med sig? Er løsningen at benytte mere kunstgødning i jordbruget? Skal vi satse på at indføre genmodificerede afgrøder eller dyrke flere arealer økologisk? Eller findes løsningerne et helt andet sted? Der er meget stor forskel på udfordringerne i Danmark og de øvrige industrialiserede lande i Nord i forhold til udviklingslandene i Syd.

Foredraget beskriver en række grundelementer, der knytter sig til de mange problemstillinger omkring global fødevareproduktion og en bæredygtig udnyttelse af klodens ressourcer. Der findes ikke et entydigt svar på denne problematik, men vi vil diskutere fordele og ulemper ved nogle af de løsningsforslag, der har været oppe at vende både national og internationalt.