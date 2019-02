Mænd er også au pairer

I dette foredrag præsenteres resultater af sammenligninger mellem kvinders og mænds erfaringer med au pair-opholdet, og vi kommer blandt andet ind på områder som fritid og fællesskaber.

Som noget nyt er forhenværende au pairer med – blandt andre David Christensen. Mændene fortæller om formålet med at blive au pair og går i dialog med tilhørerne.

Vi tænker au pairer som kvinder. Det er naturligt, da næsten alle au pairer er kvinder.



Men au pair-feltet er i de senere år blevet udforsket, og nye undersøgelser ser på mænd som au pairer. Mænds formål med at være au pairer, deres kulturmøde med det nye land og au pair-tidens betydning er i fokus.



Fælles for kvinder og mænd er arbejdet i private hjem. Vi ser på forskelle og retter op på skævheden i viden om mænd som au pairer.

Mænd, der er au pairer, laver i høj grad de samme arbejdsopgaver som deres kvindelige kolleger. Der er ligheder inden for opgaver som rengøring og børnepasnng. Men der er også forskelle for eksempel i forhold til, hvordan man uddanner sig i sprog, mens man er au pair. Det kommer vi ind på, når David Nicolas Christensen, uddannet ægyptolog, deler ud af sine erfaringer.

Foredraget kommer især ind på fællesskaber og fritid. Kvinders og mænds erfaringer sammenlignes. Der er meget lidt forskning i mænd, som er au pairer. Derudover er formidlingen om den sparsomme forskning også sparsom. Dog har Edith Marie Rosenmeier netop forfattet tekst om au pairer i Gentofte Kommune i det nye bind af Trap Danmark.

Derfor er det kærkomment at få lov til at fortælle om mænd, som er au pairer og om beggge køns erfaringer med at arbejde som au pair.