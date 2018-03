Målgruppen der forsvandt: Handicap i dansk beskæftigelsespolitik

Gennem årtier har det været en politisk målsætning, af flere mennesker med handicap skulle i beskæftigelse. På trods af det er beskæftigelsesgraden for denne gruppe fortsat meget lavere end for mennesker uden handicap. Ambitionen er, at mennesker med handicap skal have de samme muligheder som andre. Men når det gælder helt centrale forhold som forsørgelse og beskæftigelse, er der fortsat store udfordringer.

Der er mange årsager til, at det ser sådan ud. Det kan både handle om forhold hos personer med handicap, fysiske og holdningsmæssige barrierer i virksomhederne, men også om beskæftigelsespolitikken og jobcentrene. I foredraget vil jeg præsentere nogle af disse forklaringer og lægge op til debat om, hvad der skal til, hvis det skal ændres.

Foredraget bygger på min Ph.d.-afhandling fra 2014 og senere resultater fra forskningsprojekter på VIA University College.

Foto: Shutterstock