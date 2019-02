Masseeksperimentet 2018 – Jagten på de gode bakterier

I foredraget skal vi høre om, hvordan der blev isoleret nye bakterier, og I vil blive præsenteret for en oversigt over resultaterne og perspektiverne for brug af mælkesyreproducerende bakterier.

Det er fortællingen om, at bakterier ikke kun er dårlige eller farlige, men at bakterier i mange sammenhænge er livsnødvendige og dermed gode bakterier.

Det er også fortællingen om, at brugen af gode bakterier kan være med til at løse relevante samfundsudfordringer, som mangel på fødevarer eller behandling af sygdomme.

Og det er fortællingen om menneskets mikrobiom. At man er født med sin helt egen "pakke" bakterier, der er livsnødvendige for ens sundhed og trivsel.

I sidste års Masseeksperiment gik eleverne på jagt efter nogle af disse gode bakterier, helt præcist efter arter af mælkesyrebakterier for eksempel Lactobacillus, der lever på overfladen af planter.