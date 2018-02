Menneskets uge

De fleste ved, at året er relateret til Jordens kredsløb om Solen, at måneden har sin oprindelse i vores iagttagelse af Månens fasecyklus, og at døgnet hænger samme med Jordens rotation.

Men hvor stammer ugen fra? Det er den mest brugte kalender på vores planet. Den er sandsynligvis 4.500 år gammel og har udkonkurreret næsten alle andre kulturers forsøg på at etablere 5-, 6-, 8-, eller 10-dages uger.

Er den også astronomisk relateret eller hænger dens længde sammen med vores hjernes evne og kapacitet til at overskue en mængde eller tidsrum? Hvilke relationer er der til astronomiske, religiøse forhold og ugedagenes navne og rækkefølge?