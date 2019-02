Mere end A til B - om byer, mobilitet og samfund

Mennesket er et ”mobilt dyr”, og menneskehedens historie er på mange måder også mobilitetens historie. Fra de tidlige nomadiske jæger- og samlersamfund til nutidens globale mega-byer har evnen til at bevæge sig været afgørende for by- og samfundsudvikling.

Først som de områder man kunne indsamle føde på og forsvare territorielt. Siden som voksende byenheder der blev centrale samhandelssteder og logistiske knudepunkter. Og endelig til i dag hvor den fysiske mobilitet af mennesker, varer og information har skabt infrastruktursystemer, der rækker fra det lokale til det globale. Med fremkomsten af nye transportteknologier udvides den afstand, man kan transportere varer og mennesker indenfor et stadigt kortere tidsrum. Foredraget beskriver dels denne udviklings omfang dels dens sociale og kulturelle konsekvenser. Centrale fænomener som pendling og turisme viser, at ”måden vi rejser på” griber ind i både hverdag og fritid. Men den ændrede mobilitet har også betydning for, hvordan vi opfatter os selv som mennesker, hvordan vi opfatter sociale andre og endelig, hvordan vi opfatter vores fysiske omverden. Foredraget viser, at måden, vi rejser på, er med til at definere, hvem vi er, og hvordan vi orienterer os i verden, samt at denne udvikling historisk set har taget dramatiske retninger gennem de seneste 150 år.