Mexico har oplevet økonomisk vækst og har en støt voksende middelklasse. Men landet kæmper også en hård kamp mod fattigdom og narkokarteller. Mexico er et land, hvor flere og flere tager en uddannelse, men samtidigt et land hvor 43 studerende forsvinder under mystiske omstændigheder under en politisk protest imod systemet.



Hvad er Mexico egentlig for et land og hvilke udfordringer står det overfor? I foredraget ”Mexico – korruption, narko og avocadoer” bliver du både klogere på landets brogede historie og hvilke udfordringer, landet står over for i øjeblikket. Alt sammen servereret med personlige anekdoter og røverhistorier fra et land, der er under voldsom forandring.