Middelalderens Sønderjylland: fødslen af et nationalt traume

Foredraget vil tage sigte på Sønderjyllands afgørende betydning for Danmarks og Nordeuropas politiske historie. Vægten vil ligge på perioden 1326-1460. Undervejs vil de mange kildetekster (traktater, domme, forhandlinger, fredsaftaler, krigserklæringer, våbenhviler etc.) vedrørende Sønderjylland i middelalderen i online-ressourcen http://diplomatarium.dk blive inddraget.

Det middelalderlige Sønderjylland (også kaldet Slesvig) strakte sig fra Kongeåen til Ejderen. Det er et klassisk grænseområde, født til strid, krig og mytedannelse. Sønderjyllands status som hertugdømme lå ikke fast i den tidlige middelalder, men fra midten af 1200-tallet kan man tale om Sønderjylland som en delvis afgrænset stat i forhold til Danmark, et forhold der blev skærpet i 1326 ved forleningen af hertugdømmet til grev Gerhard 3. af Holsten. Valdemar Atterdags, dronning Margrethes og Erik af Pommerns forsøg på at indlemme Slesvig i Danmark så på et vist tidspunkt ud til at skulle lykkes. Men sejren gik til den holstenske grev Adolf i 1435. Adolf havde hele livet gjort alt for at holde den danske konge ude af Slesvig, og det var historiens ironi, da den danske konge (og Adolfs egen nevø), Chr. 1., i 1460 blev valgt til hertug af Slesvig efter Adolfs død i 1459.