Mind over matter? Kan vi ændre på smerteopfattelsen gennem stress og koncentration?

Smerte er for mange af os en forbigående tilstand, der kræver vores opmærksomhed og som føles ubehagelig. Men for næsten hver femte dansker er smerte et kronisk problem. Derfor søger forskere i hele verden efter måder at behandle længerevarende smerte uden brug af fx. morfin.

I dette foredrag fortæller Morten Høgh om, hvordan smerteoplevelsen kan påvirkes af ydre påvirkninger (fx smerte) såvel som tankemæssige påvirkninger (fx koncentration og stress). Deltagerne vil blive introduceret til smertevidenskaben på en pædagogisk måde, så det er ikke nødvendigt at man har faglig baggrund. Undervejs i foredraget fortæller eller demonstrerer Morten hvordan smerte kan måles og hvorfor der er stor forskel på hvordan vi opfatter smerte, ligesom han vil dele ud af hans erfaringer som smertebehandler og svare på spørgsmål fra deltagerne.