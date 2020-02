Misundelse i det klassiske Athen

Misundelse er en grim ting. Det synes mennesker at være enige om på tværs af kulturer og historiske perioder. I Danmark kender vi følelsen både som én af de kristne dødssynder og som kernen af Jantelovens ’du skal ikke tro, du er noget’. Men er det hele billedet? Er misundelse udelukkende en negativ og begrænsende følelse?

Et åbent blik på en anden tid kan give os perspektiv på vores egen. I oldtidens Grækenland kendte man ikke nogen kristne dødssynder. Man havde andre ord for misundelse – blandet andet ét der betegner motivationen til at opnå det, man misunder en anden for at have. Misundelse kan anspore én til at udmærke sig. I dette foredrag vil jeg vise, hvordan det demokratiske Athen aktivt appellerede til denne side af følelsen. Demokratiet er måske, som det er blevet sagt, bygget på misundelse. Men hvilken slags?