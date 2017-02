Moths Ordbog – et vindue til Danmark år 1700

I 1686 gik den magtfulde gehejmeråd Matthias Moth i gang med den første store danske ordbog. På 30 år beskrev han over 100.000 ord. Hans ordbog blev udgivet med 300 års forsinkelse i 2013 som www.mothsordbog.dk. Her er hans 8.689 håndskrevne sider blevet indtastet og gjort søgbare. Kusse, grunker, Bærme-so: intet ord var for vulgært til at komme med. På Moths tid og længe efter var det ellers almindeligt, at ordbøger kun indeholdt det dannede ordforråd. Men Moth havde et helt andet sigte: Han ville registrere almindelige menneskers daglige talesprog. Derfor er hans ordbog en unik kilde til det danske samfund, den danske befolkning og den danske kultur omkring år 1700. Foredraget vil præsentere værket og give eksempler på den nye forskning der er muliggjort med digitaliseringen af ordbogen.