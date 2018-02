Motionsfodbold er en forholdsvis ny måde at dyrke motion. Det meste af den nuværende forskning tyder på, at denne motionsform kan forbedre sundhedsparametre som blodtryk, blodsukker og BMI, samt medføre fald i fedtprocent og stigning i muskelmasse.

Formålet med dette foredrag er at formidle det gode budskab om motionsfodbold i øjenhøjde med publikum. Tilgangen til emnet er humoristisk og lettilgængelig. Foredraget bestræber sig på at ramme et bredt publikum og give dem et smugkig ind i, hvad forskning også kan handle om. Det fortæller historien om et motionsspil, som er et effektivt sundhedsboost og forsøger at forklare hvorfor.