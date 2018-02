Nanoteknologi og opto-elektronik

Nanoteknologien er i dag en stor del af fremstillingen af fladskærms-TV, smartphones, solceller og ikke mindst computerchips. Teknologiske fremskridt og nye materialer rykker hele tiden grænsen for, hvad det er muligt at fremstille. Med de nye organiske halvleder-materialer er det muligt at fremstille tv og mobiltelefoner, der kan bøjes uden at gå i stykker. Til trods for vores storforbrug og afhængighed af elektriske gadgets ved de færreste noget om, hvordan de enkelte bestanddele egentlig virker.

Det kan du og din klasse blive meget klogere på, når I får muligheden for at dykke ned i de nanoteknologiske fremstillingsmetoder og opto-elektriske enheder.



På 90 minutter får du indblik i, hvordan lys-sensorer, solceller, TV- og smartphone-skærme virker og fremstilles ved den selvsamme nanoteknologi.



Du får desuden indsigt i, hvad halvleder-materialer er, hvordan transistorer og dioder virker, samt hvorledes lys kan interagere med elektronikken.



Under foredraget formidles, hvorledes man under uddannelse kan fremstille egne lysfølsomme transistorer og forsøge at forbedre disses ydeevne med innovative tiltag.



Derudover afrundes med at fortælle om, hvordan man på Syddansk Universitet blandt andet arbejder med nanoteknologi ved at undersøge nye materialer til fremstilling af solceller.



Læringsmål:

- Hvad karakteriserer en halvleder?

- Hvordan virker en transistor og en diode?

- Hvordan fremstilles disse ved nanoteknologi?

- Hvordan omdannes lys til elektricitet og omvendt?

- Hvordan virker fladskærme i TV og smartphones?