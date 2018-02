Nationalisme, national identitet og social sammenhængskraft

Det er en gammel idé, at social sammenhængskraft (som for eksempel tillid og solidaritet) er betinget af en 'fællesskabsfølelse' – en forestilling om at være en del af et større (nationalt) fællesskab. Imidlertid kan sådanne fællesskabsforestillinger være baseret på mange forskellige værdier – eksempelvis konservativ nationalisme, liberal nationalisme, republikanisme eller multikulturalisme.

Dette foredrag handler om skillelinjer i forskellige former for nationalisme og national identitet i Danmark, og hvordan det er forbundet med den sociale sammenhængskraft (social tillid og solidaritet). I foredraget vil jeg dykke ned i skillelinjerne i den danske befolkning på dette område (på baggrund af vores survey fra 2014, 'Fællesskabsforestillinger blandt danskere og nydanskere'), samt disses værdier i sammenhæng med tillid og solidaritet. Jeg vil også basere diskussionerne på international forskning i national identitet og social sammenhængskraft.