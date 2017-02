Nobelprisen i økonomi 2016: Kontrakter i økonomi og finansiering

Virksomheder har brug for at finansiere investeringer. Investorer vil gerne have del i afkastet. Virksomheden lover at tilbagebetale indskud over en årrække.

I praksis er det nødvendigt at skrive kontrakter, der præciserer, hvordan fremtidens værdier skal fordeles imellem parterne alt afhængigt af, hvor godt det går. Kontrakter lægger bånd på virksomhedens fremtidige muligheder, for at sikre investorernes interesser, men de kan også forpligte investorerne til at yde likviditet. Virksomhedens ejere bruger internt bonus-aflønning i ansættelseskontrakter.

Hart og Holmström har brugt økonomisk-teoretiske argumenter til at beskrive hensigtsmæssige kontrakter, ikke mindst ud fra den realistiske betragtning, at kontrakter ikke kan tage højde for alle mulige fremtidige eventualiteter. De har udviklet en succesfuld og levedygtig ramme for vores forståelse af forholdene imellem virksomheder og deres investorer.