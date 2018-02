Om mus og mænd - hvad bruges dyreforsøg til og er det synd for dem?

Forskning i menneskets sygdomme er vigtigt for at kunne hjælpe flere og hjælpe bedre - men hvordan griber man det an? Mennesker er meget forskellige og findes dermed i mange variationer. Variation er noget man faktisk forsøger at undgå når man starter med at forske i en sygdom, idet det dermed er svært at sige hvad der er rigtigt eller forkert. Og det er her forsøgsdyrene kommer ind. De kan hjælpe os med at få meget vigtige svar på nogle spørgsmål inden vi undersøger tingene i mennesker - svar omkring hvordan kroppen virker, hvordan en sygdom udvikler sig, om noget er giftigt og om et nyt lægemiddel fungerer som det skal. Mange forskellige dyr bruges til forsøg - hvad er mon det mest udbredte forsøgsdyr? Vi som forskere og især os som er dyrlæger har et stort ansvar for at dyrene har det godt, også fordi forskningsresultaterne bliver påvirket af dyrenes velfærd. I dette foredrag fortælles om typer af forsøgsdyr i DK, hvad de bruges til, om reglerne og hvad man konkret gør som forsker for dyrenes velfærd.