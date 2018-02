Optiske nanostrukturer – fra strukturelle farver til fremtidens kvanteteknologi

Nanoteknologi har åbnet nye muligheder for at udforske lysets vekselvirkning med ekstremt små strukturer som for eksempel små sølvpartikler, der er få-nanometer store eller ét-atom tynde 2D-materialer.

Her udfordrer eksperimenterne den teoretiske forståelse og giver mulighed for nye grundvidenskabelig viden og paradigmer på grænsen mellem klassisk elektrodynamik og kvantemekanisk behandling af materialer. Forskning har været drevet af nysgerrighed og interessante teknologiske perspektiver, der spænder fra laserskrivning og lagring af information med ultra-høj opløsning til nye kvanteteknologier til gavn for vores informationssamfund, der er i hastig udvikling. I mit foredrag vil jeg blandt andet tale om nanopartikler, 2D-materialer, optisk spektroskopi, elektron-stråle-spektroskopi, kunstige strukturelle farver, laser-printere med >100.000 DPI opløsning, opto-elektroniske komponenter samt kvanteteknologi til sensorer, informations-behandling og ubrydelig kommunikation.