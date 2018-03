Optiske pincetter i kampen mod cancer

Foredrag i 2 dele af hver ca. 30 min.:

1: Nanopartikler som behandlingsform. Der er mange problemer forbundet med cancerbehandlinger, fordi de påvirker både syge og raske celler. Biofysikken har arbejdet på at finde løsninger på uønskede bivirkninger af fx kemoterapi. I vores laser pincet-gruppe har vi specifikt forsket i anvendelsen af metal-nanopartikler, og jeg vil fortælle om disse som en mulig cancerbehandlingsform.

2: Grundforskning i membranreparerende proteiner. Cancerceller er hurtigt voksende og nogle gange meget mobile. Disse bevægelser gør, at cellerne er mere tilbøjelige til at blive hullede, hvilket kan blive fatalt for cellen. For at overleve, har cancerceller derfor brug for et stærkt forsvarsværk mod ødelagte cellemembraner. Jeg vil gennemgå vores grundforskning inden for en bestemt proteinfamilie, annexiner, som netop er involveret i membranreparation.