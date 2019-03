Personlig medicin: Find svaret i generne eller hvad?

Den genetiske revolution har igennem de seneste år gjort det muligt at undersøge vores gener med henblik på at udvikle nye og bedre behandlinger til gavn for den enkelte borger. Der kan eksempelvis være store forskelle på, hvordan medicin virker på mennesker, selvom de får den samme medicin i samme dosis. Dette er et stort klinisk problem, som kan forårsage alvorlige bivirkninger og indlæggelse på hospital. Mutationer i særlige gener spiller en central rolle for kroppens evne til at håndtere medicin og dermed virkningen af medicin.

Man har i lang tid vidst, at der findes frit DNA i blodplasma hos mennesker, men først fornyligt er man begyndt at interessere sig for mulig anvendelse af dette DNA. Kræft kan optræde alle steder i kroppen, og foredraget vil også berøre muligheden for at bruge det frie DNA i plasma til at følge og målrette behandlingen til borgere med forskellige kræftformer.