PISA – Læseundersøgelsen mange bruger, flere hader og stort set ingen egentlig kender

Brugen af PISA i den offentlige debat om skole og uddannelse foregår ofte på et uoplyst grundlag. Nogle debattører henviser til PISA som bevis for, at den danske folkeskole ikke præsterer godt nok. Andre udnævner PISA som årsagen til alverdens onder og problemer i uddannelsessystemet. Fælles er, at stort set ingen har reel indsigt i, hvad PISA-undersøgelsen tester, og hvordan den gør det.

I dette foredrag giver jeg en indføring i PISA-undersøgelsen i læsning. Jeg forklarer, hvilke elementer undersøgelsen består af, og hvordan den tester forskellige sider af elevers læsefærdigheder. Jeg giver også en videnskabelig forklaring på, hvad læsning er som hjælp til at forstå, hvorfor undersøgelsen ser ud, som den gør. Til slut diskuterer jeg styrker og svagheder ved PISA ud fra en sammenligning med de mange andre læsetests, der anvendes i den danske folkeskole.