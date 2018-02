Projekter - på den skæve måde

Projektarbejde - en helt almindelig måde at organisere ens arbejde på? Ikke i 1960erne og 1970erne. Hør om kunstformidler og facilitator Knud Pedersen (1925-2014) og hans helt egen måde at gribe projektarbejdet an. Et foredrag om flaskepost med katapult, om et museum der ikke findes og meget mere.

I dag er der meget hjælp at hente hvis man vil optimere sine projekter, men det var der ikke for 40 år siden. Den gang var det innovation. Foredraget tager dig med tilbage til en tid hvor projektbaseret arbejde indeholdt ukendte muligheder. Hør om nytænkning og om selve projektformens kommunikative evner; om, hvordan en plan om at lave en udstilling kunne blive til udkastning af flaskepost fra stranden ved Kronborg; og om, hvorfor det kan være en god idé at skue tilbage en gang imellem. Et foredrag med masser af underholdende anekdoter, men også stof til eftertanke.