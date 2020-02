Rimede vers: Den nye avantgarde

Antikke græske digte er sangtekster. De blev skrevet på rytmiske vers og sunget til tonerne af musik. Det musikalske, sangbare element af de græske digte - og i særdeleshed af de græske tragedier - er imidlertid forsvundet i nutidens knækprosa-oversættelser. Når sange oversættes til knækprosa og "frie vers", får læseren ikke en følelse af at læse en sang. Jeg kalder derfor til kamp mod knækprosaen! Tiden er inde til, at vi genopliver musikken i poesien ved at skrive og oversætte digte på rimede vers.

“Thi hjertesproget er vers og sang,” skrev Kai Hoffmann for hundrede år siden; og Carl Nielsen gav ham ret. Lige siden den græske antik er digte blevet sunget til tonerne af musik. Fra Frankrig til Danmark har dette betydet, at digte gennem århundreder er blevet skrevet på rimede vers, som komponister har kunnet vække yderligere til live med deres melodier. En revolution mod rimede vers opstod i sidste halvdel af 1800-tallet. Revolutionen inspirerede senere tiders digtere i en sådan grad, at knækprosaen og “de frie vers” i løbet af det tyvende århundrede fortrængte og forhånede den rimede poesi. I Danmark har denne inspirerende revolution sejret så meget, at der stort set ikke udgives rimet poesi længere - og når den endelig udgives, hånes den gerne af anmeldere, som kalder den forældet og reaktionær. Knækprosaen og “de frie vers” er dermed blevet mainstram i Danmark. De udgør stort set den eneste slags poesi, som udgives og anmeldes i aviserne. Den rimede poesi på vers er derimod gået fra at være den eneste praktiserede digtform til at være tæt på ikke-eksisterende. Ligesom digterne i Danmark næsten udelukkende skriver knækprosa og "frie vers", har de danske oversættere gennem de seneste 100 år oversat de sangbare græske digte til knækprosa og urytmiske "frie vers". Dermed får læserne ikke længere en fornemmelse af, at de læser sange, når de læser græsk poesi. I Danmark har vi en næsten ubrudt tradition for at skrive sange på rimede vers. Dette ses blandt andet i Højskolesangbogen, hvor blot 4 ud af de næsten 500 danske sange ikke rimer. Jeg argumenterer i mit foredrag for, at vi bør oversætte de oprindeligt urimede korsange i de græske tragedier til rimede danske vers - også selvom det er stik imod den accepterede smag hos det forsvindende lille danske anmelderkorps.