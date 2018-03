Sæt strøm til hjernen

Elektrisk stimulering af hjernen gør os i stand til målrettet at aktivere grupper af hjerneceller. Stimuleringen kan bruges terapeutisk, men det er også blevet en populær genvej til at forsøge at øge hjernens kapacitet. Hvis den udvikling fortsætter, kan hjernestimulering blive hvermandseje og spørgsmål om elektrodoping samt mulige bivirkninger ved længere tids brug, vil blive hotte emner. I dette foredrag ønsker jeg at fremme forståelsen for hjernestimuleringens muligheder og risici. Jeg håber, at dette vil tillade jer at tage aktivt del i de diskussioner, der bliver flere og flere af i mediebilledet, set i lyset af den hastigt voksende teknologi.