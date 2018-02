Sammenhængskraft og medborgerskab i Danmark

Medborgerskab kom allerede i 1990’erne på dagsordenen i EU. Her har fokus været rettet imod, hvordan forskellige sociale og kulturelle grupper kan inkluderes i et fælles samfund, både gennem arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, det civile samfunds frivillige organisationer og via politisk deltagelse.

Medborgerskabsproblematikken handler om andet end indvandrere og flygtninge og må forstås i forlængelse af ændringer i den danske velfærdsstatspolitik; ud fra det parlamentariske systems måde at arbejde på; og som en følge af flere forskellige internationale udfordringer. Diskussionen om værdier skygger for mere generelle demokratiske problemer i vores samfund.