Sklerosens baggrund og kommende behandlinger

I sklerose nedbrydes hjernens nerver gradvist af immunforsvaret. Vi kan miste muligheden for at kunne styre ben og arme eller måske for at kunne se, høre, huske eller tale. Disse handikap er alle medvirkende til tiltagende isolation.

Hvad fremkalder sygdommen, er den medfødt eller arvelig, og hvad påvirker dens udvikling?

Man har gennem årene forsøgt sig med en lang række mere eller mindre dubiøse behandlingsformer, men efter molekylærbiologien og big-farma virksomhederne er blevet interesseret, har udviklingen taget fart. Vi hører tit om nye gennembrud i sklerose-forskningen og revolutionerende behandlingstyper. Men er det virkeligt blevet bedre? Virker medicinen som vi er blevet lovet? Og hvad gør vi egentlig nu?

Jeg vender de forskellige aspekter under foredraget inklusiv mit eget projekt om visse bakteriers mulige indvirkning på sklerosens opstart.

Personligt arbejder jeg som Ph.D. i molekylær biologi på Statens Seruminstitut med sklerose, jeg har selv progressiv sklerose på 20. år og jeg er gift med en, der har sklerose, så jeg kender situationen fra begge sider.