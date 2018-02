Skolepolitik i krise

Hvilke udfordringer stiller samfundsforandringer skolen overfor? Hvilke forhold former skolens vilkår og muligheder for at udføre de opgaver, som den har ifølge sit formål? Er skolen så god, som den kan være, eller er den i krise? Hvad er betingelserne for at udvikle undervisningskvaliteten og sikre, at folkeskolen fortsat kan være fællesskabets og demokratiets skole?

I besvarelsen af disse spørgsmål sætter foredraget fokus på den seneste folkeskolereform, men også på de forskellige interesser, der knytter sig til skolepolitikkens nyere historie, samt på omdiskuterede internationale tendenser i skoletænkningen og skolestyringen. Desuden stilles der skarpt på, hvad kvalificeret faglighed i skolen egentlig består i; hvordan den kan understøtte både skolens formål og elevernes udvikling; og hvad der kendetegner undervisningskvalitet, som den udøves af fagligt og pædagogisk kyndige lærere.