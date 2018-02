Små løsninger til store problemer

Forestil dig at kunne blive fri for indsprøjtninger og store piller og i stedet kunne tage din medicin i en mikropille på størrelse med et sandkorn! Mikropillerne beskytter medicinen (f.eks. insulin eller vacciner) gennem mund, spiserør og mave og helt frem til tarmen, hvor medicinen optages af kroppen. Forestil dig yderligere at kunne udføre personlig diagnostik på din gamle DVD-afspiller! En roterende disk med indbyggede mikrokanaler kan bruges til på få minutter at analysere en dråbe af dit blod. Hør næmere om hvorfor det er så svært at udvikle en pille til insulin eller vaccination, og hvordan vi forsøger at løse gåden, og hvordan DVD'en kan bruges til at fortælle om vi har en specifik sygdom.