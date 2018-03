Selvom smerte er en helt almindelig oplevelse for mange, så er det også den lidelse, der påvirker danskernes livskvalitet mest.

For at forstå hvad smerte er, ser vi på smertens historie fra oldtiden til det 20. århundrede. Via lægevidenskabens historiske landvindinger lærer du at forstå sammenhængen mellem nervesystemet og smerte , samt hvordan nutidens forskning i nervesystemets mysterier måske kan give os svar på, hvad kroniske smerter er og hvordan de behandles.