Smerte – Den gode, den onde og den virkeligt grusomme

Alle har oplevet den, alle kommer til at opleve den igen og ingen holder af den. Smerten. Smerten er et alarmsystem, der har til opgave at undgå at vi selv, eller sygdomme gør skade på vores krop. Smerter er derfor den hyppigste årsag til, at vi søger læge. Men alt for ofte bliver smerter ved at være der selvom en skade er læget eller en sygdom er overstået; smerten bliver kronisk.



Kroniske smerter har ingen alarmfunktion, men er blot en invaliderende oplevelse af, at kroppen er i stykker. Derfor er smerter også en af de dyreste sygdomme for det vestlige samfund. Men hvad ved vi egentligt om denne uelskede men essentielle livsledsager? Det skal vi se nærmere på. I foredraget skal vi først se, hvorfor evnen til at opleve smerte er livsnødvendig, fordi den er et forsvarssystem for at undgå skader på kroppen. Men når smerte bliver kronisk, dvs at smerten varer længere end den skade der er pådraget, har smerten ikke længere nogen funktion. Kroniske smerte kan være invaliderende og meget vanskelige at behandle. I gennem foredraget skal vi prøve at følge smertesignalet i kroppen helt fra fingerspidsen, som kommer i klemme i døren, gennem nervefibrene til rygmarven, hvor signalet kan forandres og op til hjernen, hvor vi ikke helt ved, hvad der sker med signalet. På et tidspunkt bliver smertesignalet til en smerteoplevelse, som hører til bevidstheden - og bevidstheden er der ingen der forstår.