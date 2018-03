Smerter – hvor og hvorfor? Et foredrag om smerters fascinerende biologi, og hvordan den kan undersøges

Indgangsvinklen er smerten set fra en naturvidenskabelig vinkel, fx hvorfor har vi smerter, nødvendigheden af smerte for at beskytte os mod skader, den uhensigtsmæssige smerte når disse bliver kroniske, konsekvenserne af smerte på det mentale helbred, indlæring, forskelle på smerteopfattelsen mellem personer og køn.

Vi ved, at centralnervesystemet er fleksibelt og forandres, når det vedvarende bombarderes med information om smerte fra kroppen – og disse forandringer kan medvirke til, at smerte bliver vedvarende, selvom den skade, der oprindeligt skabte smerten, nu er helet. Forskellige teknologier til at måle smertesystemets tilstand, og som kan bruges til at forstå smerteproblemer, vil blive demonstreret, og vi vil komme ind på temaer som:

Hvad er smerte?

Smertesystemets biologi

Smertemåling

Smerteoverfølsomhed

Hvordan ændres centralnervesystemet under smerte?

Deltagerne vil få mulighed for at prøve nogle af de simple laboratoriemetoder, vi anvender til at undersøge menneskers smertemekanismer.