Sociale virksomheder 'betwixt and between'

Sociale virksomheder skal navigere i grænsefladen mellem forskellige, og til tider modsatrettede, logikker og rationaler. Situeret mellem socialt projekt og forretning er hverdagen ofte præget af ambivalens og fortløbende forhandlinger mellem forskellige deltagerpositioner, hvilket ikke altid er nemt at håndtere. Men samtidig ser det ud til, at der netop i grænsefladen kan opstå nye muligheder for deltagelse og inklusion, og det er netop dette mulighedsrum som foredraget stiller skarpt på.