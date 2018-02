Sparta – magten og myten

Beundret, hadet, foragtet, frygtet: Alle har hørt om Sparta, den gådefulde militærstat i det sydlige Grækenland. Dens indbyggere var berømte for deres 'spartanske' levevis, deres tørre 'lakoniske' humor og deres strenge disciplin i felten og derhjemme.

Spartas stilling som en af de ledende magter i oldtidens Grækenland hvilede på dens berømte elitesoldater, men også på selve myten om Sparta som enestående og anderledes – en myte, som spartanerne selv sørgede for at holde ved lige.

Virkeligheden bag myten er en anden. Sparta var ingen helt almindelig stat, men hverken et totalitært macho-helvede, en uovervindelig militærmaskine eller et forstenet, patriarkalsk bondesamfund. På nogle områder, som for eksempel børns uddannelse og kvinders rettigheder, var Sparta endda ret 'moderne' set i forhold til andre af oldtidens græske stater.