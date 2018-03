Spilteori for begyndere

I spilteori bruger man matematiske modeller til at analysere interaktion mellem mennesker i situationer, hvor udfaldet/resultatet for den enkelte ikke kun påvirkes af deres egne handlinger men også af de andre parters adfærd. Anvendelserne er mange, og der kan både være tale om situationer, hvor parterne har modsatrettede interesser, og situationer, hvor parterne opnår mest ved at samarbejde. Spilteori bruges især inden for økonomi men anvendes også inden for en bredere vifte af fag som for eksempel statskundskab, psykologi, datalogi og biologi. I dette foredrag gives der ved hjælp af letforståelige eksempler en kort, uformel introduktion til spilteoriens overordnede ideer og enkelte centrale begreber.