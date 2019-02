Sprogstrategier i flersprogede virksomheder – hvad og hvordan?

Spørgsmålet om, hvordan multinationale selskaber bedst kan håndtere sprog og flersproglighed, er grundlæggende for al international virksomhedsudøvelse. Effektiv sprogstyring indebærer, at sprogligt relaterede spørgsmål indgår som del af en overordnet forretningsstrategi.

Dette foredrag omhandler sprogstrategier for flersprogende virksomheder, og hvilke ledelsesinitiativer og midler, dvs. sprogstyringsværktøjer, der kan anvendes til at udøve sprogstyring i praksis. En sprogstrategi kan bestå af en række forskellige sprogstyringsværktøjer, og dette foredrag giver indblik i, hvordan virksomheder kan designe specifikke sprogstrategier for sin interne kommunikation.

Foredraget bliver holdt på et forståeligt norsk, eller engelsk.