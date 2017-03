Stalins glemte kur

WHO har fastslået, at én af de største trusler mod den globale sundhed er antibiotikaresistens. Forskere arbejder på højtryk for at finde en ny kur, men måske er den tættere på end som så. I Østeuropa har man haft stor succes med at bruge såkaldt bakteriofag-terapi siden den kolde krig. Bakteriofager er bakterieædende vira, der effektivt kan slå selv antibiotikaresistente infektioner ned. På trods af det har vi endnu ikke set bakteriofag-terapi i Vesten, og det skyldes en lang række betænkeligheder. Jeg kommer ind på virussers opbygning, hvad der gør dem til et effektivt våben mod farlige bakterier, og hvad der skal til, for at bakteriofag-terapi kan blive indført i Vesten.