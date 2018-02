Strålebehandling af livmoderhalskræft: Fra radium til moderne stråleterapi

Ganske få år efter at det lykkedes Marie Curie at isolere Radium i 1898, blev man klar over, at radioaktive kilder kan få kræftsvulster til at forsvinde. Dette foredrag er en fortælling om, hvordan vi hele tiden skaber ny viden og udvikler nye teknikker til strålebehandling af livmoderhalskræft.

På Danmarks sygehuse har vi ansvaret for både dagens patient og morgendagens patient. En forskers vision er, at morgendagens patient skal behandles endnu bedre end dagens patient. I dette foredrag fortælles, hvordan vi år for år bliver bedre til at strålebehandle livmoderhalskræft, fordi vi hele tiden lærer fra dagens patient. Vi bliver bedre til at forstå, hvorfor nogle patienter får tilbagefald af deres sygdom eller udvikler bivirkninger, og dette hjælper os til at udvikle nye behandlingsmetoder.