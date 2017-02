Strandinger og redningsaktioner på Vendsyssels Kattegatskyst

Langs Nordjylland kyster ligger flere tusind skibsvrag. Når et strandet skib blev observeret fra land, gik de lokale i bådene, trods vejrets rasen, for at komme de forliste til undsætning. Hør om nogle af de dramatiske strandinger og redningsaktioner fra dengang skibene var af træ, og mændene af jern, men også om nutidens arbejde i Kystredningstjenesten, hvor redningsmænd også i dag er klar døgnet rundt til at rykke ud, når der er behov for det. Endelig gives der et indblik i, hvordan Kystmuseets marinarkæologer arbejder med de skibsvrag, der findes på havbunden ud for Vendsyssel.