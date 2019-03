Styrer dine æg din hjerne: Er PMS en sygdom?

Styrer dine æg din hjerne? Hvordan påvirker kvinders cyklus deres hjerne og psyke, og hvad er den evolutionære fordel af, at kvinder har PMS? Med udgangspunkt i moderne hjerneforskning kigger jeg tilbage på forståelsen af kvindeligt hysteri og en ny forståelse af PMS.

Som læge fortæller jeg om en ny kontroversiel psykiatrisk diagnose kaldet præmenstruel dysfori (PMD). Det er en svær form for PMS, der er så invaliderende, at kvinder ønsker at få fjernet deres æggestokke og livmoder for at blive befriet fra sygdommen. Jeg vil også komme ind på, hvordan PMD har været brugt som alibi i retssager i USA.

Men findes PMS og PMD, eller er det blot en kulturel stempling af vrede kvinder som hysteriske og utilregnelige, en sygeliggørelse af kvinders normaltilstand, som fremmer salget af medicin? Og kan mænd også have PMD?

Lægelig og alternativ behandling af PMS/PMD gennemgås også.

